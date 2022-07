To musisz wiedzieć dziś rano 29 VII 2022

1. Do końca 2022 r. lepiej trzymać się sektorów defensywnych, co przy uważnej selekcji pozwoli przetrwać bessę - mówi Łukasz Jakubowski, zarządzający TFI PZU. Więcej...

2. Akcje amerykańskie zyskiwały w czwartek, ponieważ opublikowane dziś dane, pokazujące kurczenie się amerykańskiej gospodarki przez drugi kwartał z rzędu, wzbudziły spekulacje inwestorów, że Rezerwa Federalna może nie musieć być tak agresywna w przypadku podwyżek stóp procentowych, jak niektórzy sądzili. Więcej...

3. Dziś o godz. 10:00 GUS opublikuje wstępne dane o inflacji w lipcu.

– Spodziewamy się, że inflacja w lipcu wyniesie 15,1 proc., co oznacza, że szczyt wzrostu cen mieliśmy w czerwcu - wskazał PAP ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Marcin Klucznik. Jego zdaniem niższy odczyt w lipcu to głównie efekt spadku cen paliw.

4. Oto co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy>>

5. Od dziś zawieszony jest handel akcjami Grupy Lotos w związku z połączeniem z PKN Orlen. Na razie nie wiąże się to z wycofaniem spółki z portfela WIG20 - stanie się to 2 dni po informacji o wpisie połączenia do KRS.

6. Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ, zweryfikował w raportach z 21 lipca podejście do akcji dwóch giełdowych banków - Millennium i Santandera.

7. W raporcie z 22 lipca Michał Stępień, analityk DM BOŚ, wydał rekomendację “kupuj” dla akcji Benefitu Systems. Cena docelowa to 817 zł. Więcej...

8. Stilo Energy złożyło propozycje układowe. Więcej...

9. Ampli, dystrybutor opraw oświetleniowych i aparatury elektrycznej po ośmiu latach powstał z upadku. Chce przypomnieć o sobie inwestorom giełdowym. Więcej...

10. Spółka Moonlit, notowana na NewConnect, zawarła z CD Projektem odpłatną umowę licencyjną na wykorzystanie wybranych figurek z “Wiedźmina 3” i “Cyberpunka 2077” w płatnym dodatku do gry “Model Builder”. Więcej...