Trump ogłasza nowe sankcje na Iran

Pudełko z sensorami ułatwi orientację

Prawie 80 proc. danych z otaczającego świata dociera do nas przez oczy. — Wzrok jest niewątpliwie najważniejszym zmysłem — wysyła do mózgu tyle informacji na sekundę, ile zawierają w sobie aż trzy książki Pana Tadeusza — mówi Piotr Psyllos, student Politechniki Białostockiej i wynalazca Matii, którego amerykański „Forbes” uznał za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów poniżej 30. roku życia. Mała wielka rzecz Matia to projekt naukowo-badawczy, który może mieć ogromny wpływ na życie i funkcjonowanie osób chorych — ułatwia im orientowanie się w otaczającym ich świecie i miejscach publicznych bez potrzeby przystosowywania tych ostatnich do potrzeb osób niewidomych. — Mówiąc najprościej, Matia to czerwone pudełeczko z różnymi czujnikami, które działają jak oczy i uszy człowieka. Pudełeczko zaopatrzone jest w 13 sensorów pozwalających rozpoznać aż 42 mln różnych przeszkód. Urządzenie nie potrzebuje łączenia z internetem — układ potrafi rozpoznać kilka tysięcy kategorii, korzystając z lokalnej bazy danych — wyjaśnia Piotr Psyllos. Urządzenie jest tak małe, że może być przypięte do koszuli....