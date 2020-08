Twitter zainteresowany TikTokiem

Twitter skontaktował się z chińskim ByteDance w sprawie jego aplikacji TikTok, której sprzedaży domaga się administracja Donalda Trumpa, twierdzi The Wall Street Journal powołując się na anonimowe źródła.

Prezydent Donald Trump zagroził zakazem korzystania z TikToka w USA jeśli aplikacja nadal będzie w chińskich rękach. Dał czas do 15 września na zmianę jej właściciela. Wśród głównych kandydatów do jej przejęcia wskazywany był Microsoft. Obecnie pojawiły się sygnały o zainteresowaniu Twittera, ale są wątpliwości, czy będzie go stać, pisze The Wall Street Journal. Wartość jednej z najpopularniejszych obecnie na świecie aplikacji szacuje się na dziesiątki miliardów dolarów. Wartość rynkowa Twittera to ok. 29 mld USD. Analitycy wskazują, że na korzyść właściciela serwisu do mikroblogowania przemawiają jednak przewidywane mniejsze trudności regulacyjne niż miałoby to miejsce w przypadku giganta, którym jest Microsoft.