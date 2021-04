Supraśl, miejscowość uzdrowiskowa na Podlasiu o ponad 500-letniej historii, zaprasza inwestorów, którzy wraz z miastem będą rozwijali potencjał turystyczny uzdrowiska.

W tym celu został rozpisany przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4108 ha położonej przy ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu.

Supraśl jest jednym z najbardziej przyjaznych miejsc pod inwestycje uzdrowiskowe w Polsce. Położony jest na polanie Puszczy Knyszyńskiej i posiada lecznicze borowiny. Znajdują się tam instytucje kultury, zabytki, wiele hoteli i dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna.

Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki nr 761/3 o powierzchni 0,4108 ha odbędzie się 18 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Supraślu. Osoby chcące wziąć udział w licytacji proszone są o wpłacenie wadium w kwocie 40 tys. PLN do 12 maja 2021 r. na rachunek podany w ogłoszeniu o przetargu. Cena wywoławcza to 400 tys. PLN. Koszt pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wynosi 25 proc. wylicytowanej ceny płatne przed podpisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne w wysokości 3 proc. będą płatne do 31 marca każdego roku. Działka przeznaczona jest pod zabudowę zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, który powinien powstać do trzech lat od oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało na stronie: http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Supraśla

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58 oraz pod nr. telefonu: 85 713 27 29.