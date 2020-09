Velux zaciera ślad

Za trzy lata duńska grupa ma korzystać tylko z prądu pochodzącego z OZE. Jak ten cel osiągną polskie fabryki, na razie nie wiadomo.

Największy na świecie producent okien dachowych chce na swoje setne urodziny, które przypadają w 2041 r., osiągnąć dożywotnią neutralność węglową. Grupa we współpracy z WWF zasadzi — w Ugandzie, Ekwadorze, Mjanmie, Wietnamie i na Madagaskarze — tyle lasów, by w ciągu dwóch dekad pochłonęły 5,6 mln ton dwutlenku węgla. Ma to z nawiązką zrekompensować całą emisję CO2 grupy, która w ciągu całego wieku działalności sięgnie 4,5 mln ton. Przedsięwzięcie ma kosztować około 135 mln EUR. Velux ma też inne ekologiczne cele. W ciągu dekady grupa ma o połowę zmniejszyć tzw. ślad węglowy, czyli sumę emitowanych gazów cieplarnianych.