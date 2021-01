W Ekstraklasie królują transfery bezgotówkowe

Pandemia od początku ma duży wpływ na działalność klubów, w tym polskich, także na ich możliwości transferowe. Mimo to zespoły Ekstraklasy przeprowadziły latem ciekawe transfery, m.in. Lech ściągnął Mikaela Ishaka, a Legia sprowadziła z powrotem do Ekstraklasy Artura Boruca i Bartosza Kapustkę. W tym okienku również wiele się dzieje pod względem transferów – zarówno bezgotówkowych, jak i wartych po kilkaset tysięcy euro. Z tych bardziej znanych czy doświadczonych zawodników: do Legii dołącza Marco Jankovic, do Lecha Bartosz Salamon i Jesper Karlstroem, a do Jagiellonii Bojan Nastic. Obok transferów przychodzących w obecnych warunkach szczególnie duże wrażenie robi zwłaszcza transfer Jakuba Modera z Lecha do Brighton za 11 mln EUR, czyli rekord Ekstraklasy.

W naszej lidze jest duże zróżnicowanie – w przypadku bezgotówkowych transferów zawodnicy pomagają optymalnie uzupełnić skład, a przy tych odpłatnych mogą wnieść dużo jakości od pierwszego meczu. Jako organizator rozgrywek chcemy pozyskać dla klubów jak najwięcej pieniędzy z praw do transmisji. Liczymy, że przełoży się to na jakość transferów. Mimo ograniczenia liczby kolejek, z 37 do 30, zapewnimy klubom do 2023 r. 225 mln zł na sezon.