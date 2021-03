Wall Street czeka na FOMC

Na amerykańskich rynkach akcji przeważa podaż. Inwestorzy czekają na środę, kiedy zakończy się dwudniowe posiedzenie FOMC.

W piątek S&P500; i Dow Jones kończyły sesję rekordową wartością. Od tego czasu nie pojawiły się nowe argumenty zachęcające do dalszych zakupów. Nasiliła się natomiast ostrożność w związku ze zbliżającym się posiedzeniem Komitetu Operacji Otwartego Rynku (FOMC) Fed. Inwestorzy chcą usłyszeć co na temat ostatniego wzrostu rentowności i perspektyw wyższej inflacji ma do powiedzenia szef banku centralnego Jerome Powell. W poniedziałek rentowności obligacji skarbowych USA spadają.