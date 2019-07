Więcej swobody dla cyfrowych nomadów

Zamiast oczekiwać od młodych codziennej obecności w biurze, lepiej stworzyć im wirtualne środowisko pracy.

Praca w biurze. Na co to komu? Biuro to nuda, posłuszeństwo, praca w krawacie i kieracie. Dziś na topie są mobilni freelancerzy, przebierający w fuchach, zleceniach, skaczący z projektu na projekt. Tak przynajmniej uważa wielu milenialsów z tzw. branż kreatywnych: programiści, graficy, designerzy. Pracują gdzie bądź, na tarasie w swoim apartamentowcu, w ulubionej kawiarni lub hotelu na drugim końcu miasta. Nawet ci, którzymają etat, często nie widzą powodu, by codziennie swoją obecnością zaszczycać szefa i kolegów z open space’u.