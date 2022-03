Williams: podwyżka stóp o 50 pb jest prawdopodobna

Cytowany przez agencję Bloomberg decydent stwierdził, że Fed nie ugnie się przed odpowiedzialnością i jeśli zaistnieje taka konieczność, będzie bardziej agresywnie próbował przeciwdziałać wysokiej inflacji.

Jeśli dane uzasadniać będą większą podwyżkę stóp, na poziomie 50 pb, to należy to zrobić. Jeśli uznamy, że bardziej adekwatna byłaby niższa skala zwyżki, to nie powinno się na siłę mocniej zacieśniać naszej polityki. Rozstrzygną dane – powiedział Williams, przyznając, że scenariusze inflacyjne raczej sugerują mocniejsze działania.

Rynek zwiększył swoje oczekiwania odnośnie wyższej podwyżki stóp przez FOMC, po tym jak w miniony poniedziałek, Jerome Powell, przewodniczący Fed zasugerował takie działanie w celu odzyskania kontroli nad inflacją.