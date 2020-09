Wsparcie od tłumu dla CD-Action

Gaming Tech Esports Media przed wyruszeniem w dalszą drogę chce zebrać drużynę inwestorów. W sumie zamierza pozyskać 1,2 mln zł.

Prawa do marek „CD-Action” oraz „PC Format” zakupiła w lipcu 2020 r. agencja gamingowa Fantasyexpo. Powołano dedykowaną spółkę Gaming Tech Esports Media, która ma pomóc znanym czasopismom z długą historią wyjść na prostą. To właśnie w tej spółce inwestorzy mogą objąć 15,6 proc. akcji w kapitale zakładowym za łącznie 1,2 mln zł w emisji crowdfundingowej. Wycena Gaming Tech Esports Media to 8 mln zł.