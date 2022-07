Zdaliśmy test Sinatry

Czy wiecie, co to jest test Sinatry? „Jeśli uda się tu, uda się wszędzie” – śpiewał o Nowym Jorku Frank Sinatra. Zdaniem artysty w tym mieście – a właśnie w całej Ameryce – najtrudniej odnieść sukces. Ten, komu się uda tam, w każdym innym miejscu na świecie da sobie radę. Ameryka to uniwersalny punkt odniesienia i niepodważalny dowód kompetencji. Polska firma e-point może więc patrzeć w przyszłość z optymizmem: zagraniczne rynki wydają się stać przed nią otworem. Ale od początku…

Zaufanie na odległość: Projekt dla Amerykanów zrealizowaliśmy całkowicie zdalnie, bez ani jednego kontaktu fizycznego z klientem, co w jego oczach dodatkowo potwierdzało nasz profesjonalizm – mówi Grzegorz Ścisło, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej firmy e-point. Marek Wiśniewski

IT łatwiejsze od krzyżówki

Kto najlepiej zaprojektuje i wdroży rozwiązanie mogące wspierać amerykańskich seniorów w dostosowaniu ubezpieczeń medycznych do ich potrzeb? To pytanie nurtowało firmę finansowo-ubezpieczeniową zza wielkiej wody, gdy zaczęła szukać partnera technologicznego nad Wisłą. Wybór padł na warszawską spółkę e-point, bo nie dość, że ma doświadczenie w zaawansowanych projektach IT, to jeszcze przekonała klienta, że potrafi sprostać zawiłościom formalno-prawnym, które wiążą się z takimi przedsięwzięciami.

– Chcieliśmy pokazać, że nawet na tak wymagającym rynku jak amerykański możemy – po pierwsze – radykalnie ułatwić życie użytkownikom usługi, która przez lata uchodziła za niereformowalną, a po drugie – zoptymalizować ją od strony procesów biznesowych – mówi Grzegorz Ścisło, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej firmy e-point.

Zoptymalizowana przez Polaków platforma Hella+Health pozwala osobom starszym na automatyczne pobieranie historii medycznej, dotyczącej m.in. lekarzy i leków, przez co nie muszą oni zapisywać tych danych na kartkach. Narzędzie wymagało zastosowania zaawansowanych autorskich algorytmów mechanizmów rekomendacyjnych, a także rozbudowanych integracji z amerykańskim portalem publicznym medicare.gov oraz systemem Connecture, umożliwiającym internetową sprzedaż planów opieki medycznej dostępnych w USA – nie byłoby to możliwe bez rozwiązania out of the box.

– W uszach technologicznego laika brzmieć to może dość skomplikowanie. Zapewniam jednak, że system jest bardzo przystępny. Oferuje serię quizów z prowadzącymi do rekomendacji podpowiedziami, które nawet dla seniorów są łatwiejsze niż rozwiązanie krzyżówki – uśmiecha się Łukasz Franczuk, kierownik zespołu odpowiadającego za projektowanie UX w firmie e-point.

Z jakim wyzwaniem musieli zmierzyć się jego ludzie? Odpowiedź tkwi w przytoczonym określeniu projektowanie UX. UX to skrót od słów user experience, oznaczających całość wrażeń, jakich doświadcza konsument podczas procesu zakupowego. Termin ten obejmuje wszystkie aspekty interakcji klienta z firmą, jej usługami i produktami, również te wykraczające poza środowisko online.

– Głównym naszym zadaniem było takie zaplanowanie i ułożenie tzw. ścieżki użytkownika, by amerykański senior na każdym kroku czuł się wspierany i wiedział, po co gromadzone są dane na temat jego stylu życia, stanu zdrowia i preferencji dotyczących opieki medycznej oraz tego, co może zrobić z przedstawionymi mu rekomendacjami – tłumaczy Łukasz Franczuk.

Czy w Polsce może powstać podobna platforma, np. we współpracy z resortem zdrowia, ZUS i prywatnymi ubezpieczycielami? Marcin Żuchowicz, prezes e-pointu, wyklucza to, bo mamy odmienny model finansowania opieki medycznej. Polski system nie wymaga od obywateli podejmowania złożonych decyzji dotyczących ubezpieczeń. Inne jest też umiejscowienie instytucji państwowych w ekosystemie takich usług. Podobna jest natomiast rola prywatnych ubezpieczycieli – polskie towarzystwa, wzorem amerykańskich, coraz częściej i coraz śmielej wchodzą w sektor zdrowotny.

– Te coraz większe organizacje oferują szeroki zakres usług medycznych, często w formie pakietów i abonamentów, zarówno w modelu B2B, jak i B2C. Warunkiem ich rozwoju jest zbudowanie spójnych i efektywnych narzędzi cyfrowych, wspierających złożone modele biznesowe – wyjaśnia prezes Żuchowicz.

Zaufanie w Unii

Doświadczenie zdobyte przy platformie Hella+Health łatwo będzie wykorzystać w ramach polskich zleceń – nie ma wątpliwości szef e-pointu. Właściwie to już się dzieje – operator opracowuje strategię e-commerce dla jednej z krajowych instytucji asekuracyjnych. Powodzenie amerykańskiego projektu – czyli zdany na szóstkę test Sinatry – ułatwia Polakom podbój Europy.

– Zagraniczne przedsiębiorstwa, szczególnie z branży e-commerce, zawsze stanowiły istotną część naszych klientów. Swoją pozycję wzmacniamy zwłaszcza w krajach UE – podkreśla Marcin Żuchowicz.

Rynek wspartych algorytmami rozwiązań e-commerce dla ubezpieczeń i służby zdrowia rośnie jak na drożdżach. Spółka e-point jest w tym segmencie innowatorem i – jak zapewnia – nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.