Zielone otwarcie polskich firm

O wpływie transformacji energetycznej na rozwój gospodarczy oraz o tym, jaką rolę odegrają w niej różnego typu firmy i instytucje dyskutowali eksperci podczas debaty „Nowe zielone otwarcie w energetyce Europy Środkowo-Wschodniej”.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że w transformacji energetycznej Polski państwo pełni przede wszystkim funkcję regulatora. Natomiast jej trzon będą stanowiły największe, należące do państwa spółki, które jako podmioty notowane na GPW dysponują skalą i ładem korporacyjnym pozwalającymi na realizację ambitnych i złożonych projektów.

Energetyczne plany

O planach transformacji energetycznej PKN ORLEN opowiadał Karol Wolff, dyrektor w biurze strategii spółki.

O zielonym otwarciu dyskutowali (od prawej) Krzysztof Księżopolski z SGH (moderator), Mateusz Berger, wiceprezes ARP, Karol Wolff, dyrektor w biurze strategii PKN ORLEN, oraz Paweł Strączyński, wiceprezes Pekao.

– W naszej strategii do 2030 r. koncentrujemy się na trzech filarach: sprzedaży paliw i petrochemikaliów, energetyce odnawialnej oraz na portfolio innych aktywów, które chcemy rozwijać, by skutecznie konkurować na rynku energetycznym. To w tym trzecim filarze jest wodór. Widzimy jego zastosowanie zarówno w transporcie, jak i przemyśle. Teraz rozwijamy partnerstwa z samorządami, bo chcemy, by stale wzrastało stosowanie tego paliwa w komunikacji miejskiej. Chcemy kreować ten rynek – tłumaczył.

– Przyglądamy się zastosowaniu wodoru w przemyśle, głównie w produkcji. To kolejny obszar, który wydaje nam się bardzo perspektywiczny – dodał Karol Wolff.

Nie ukrywał, że PKN ORLEN w realizacji strategii transformacji energetycznej będzie korzystał z dostępnych na rynku form wsparcia dla producentów energii z odnawialnych źródeł.

– OZE są dla PKN ORLEN bardzo ważne. Mamy duże ambicje, jeśli chodzi np. o rozwój energetyki wiatrowej na morzu. Jeśli będą pojawiały się nowe koncesje, to będziemy myśleli o kolejnych inwestycjach – mówił Karol Wolff.

W transformacji energetycznej rolę do odegrania dostrzega dla siebie także Agencja Rozwoju Przemysłu. Jednym z interesujących dla niej obszarów jest rozwój technologii wodorowych.

– Jesteśmy, podobnie jak PFR, spółką o charakterze misyjnym. Politykę inwestycyjną prowadzimy długoterminowo, co daje dużą pewność finansowanym przez nas spółkom. Niedługo podpiszemy list intencyjny, bo chcemy finansować doliny wodorowe – ujawnił Mateusz Berger, wiceprezes ARP.

– Ponadto agencja może tworzyć ekosystemy dla rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki, np. farm wiatrowych na Pomorzu. Naszym celem jest pomoc w rozwoju czystej energii: z wiatru, ze słońca, w końcu z wodoru. Rozwijamy wiele inicjatyw lokalnych – dodał.

Natomiast w swojej grupie ARP ma zamiar dostosować całość floty maszynowej, w tym pracującej w kopalni, do nowych wymogów środowiskowych. Chce, by była zasilana paliwem wodorowym, podobnie jak busy i autobusy miejskie.

Finansowanie

Niezbędne nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną są przez ekspertów szacowane na okolice biliona złotych. A z tego wniosek, że samodzielnie nie udźwigną ich ani spółki, ani agendy rządowe, ani banki. Potrzebny będzie kapitał z wielu źródeł, w tym z sektora finansowego. Paweł Strączyński, wiceprezes Pekao , który zanim przyszedł do zarządu banku, siedem lat pracował w firmach z branży energetycznej, mówił o roli ryzyka w podejmowaniu takich decyzji inwestycyjnych.

– Naturalnie szacujemy je. Na przykład jeśli chodzi o farmy wiatrowe, takim czynnikiem jest tzw. wietrzność, a także wysokie ryzyko ceny. Poza tym projekty polskich spółek są realizowane z partnerami o największym na świecie doświadczeniu na tym rynku. To sprawia, że dla instytucji finansujących zniesione jest kolejne ryzyko – konstrukcyjne – tłumaczył Paweł Strączyński.

– Chcielibyśmy, aby Pekao stał się głównym bankiem w finansowaniu nowoczesnej energetyki. Chcemy w najbliższych latach przeznaczyć na takie inwestycje 30 mld zł – dodał.

Nowe kompetencje

Uczestnicy debaty mówili także o tym, jakich nowych kompetencji będą wymagały od swoich pracowników firmy biorące udział w transformacji energetycznej.

– Na pewno liczyć się będzie otwartość na wyzwania, na poznawanie nowych technologii, trendów biznesowych i regulacji, które będą decydowały o tym, jak będzie wyglądała przyszłość energetyczna. Konieczne będzie także nastawienie na współpracę. W PKN ORLEN widzimy, że jeśli chcemy zrealizować strategię, to musimy współpracować z wieloma partnerami na różnych poziomach, i to ta współpraca buduje nowe modele biznesowe – podkreślał Karol Wolff.

Paweł Strączyński przekonywał natomiast, że każda organizacja powinna dbać również o rozwój swoich obecnych pracowników, pomagać w tym, aby ich kompetencje nadążały za tempem zmian zachodzących w firmie i branży. Posłużył się tu przykładem swojego banku.

– Finansujemy wszystkie sektory gospodarki i sami w spółce dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych kluczowych pracowników, oferując im np. studia MBA – mówił Paweł Strączyński.

