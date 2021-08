Złoto zdrożało

Osłabienie dolara po danych o inflacji wsparło notowania złota w środę.

Dane o inflacji w lipcu zostały odebrane jako sygnał, że szczyt wzrostu cen już minął. To osłabiło dolara i zwiększyło atrakcyjność notowanych w nim aktywów, w tym złota. Dodatkową zachętą był spadek rentowności obligacji skarbowych USA. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 1,2 proc. do 1753,30 USD. To największy jednodniowy wzrost kursu złota od dwóch tygodni. Złoto po raz pierwszy w tym miesiącu dwie sesje z rzędu. We wtorek jego kurs rósł o 0,3 proc. po tym jak w poniedziałek spadł najniżej od marca.