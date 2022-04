We wtorek rano kurs złotego pozostaje stabilny; euro utrzymuje się na poziomie 4,65 zł, a dolar kosztuje 4,33 zł, frank szwajcarski zaś 4,52 zł.

W poniedziałek złoty osłabił się do dolara w ślad za umocnieniem amerykańskiej waluty. Ok. 18.00 za dolara płacono 4,35 zł. Pod koniec dnia kurs wrócił do 4,33 i na tym poziomie utrzymuje się we wtorek ok. 9 rano.