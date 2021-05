20 lat więzienia dla byłych właścicieli największej europejskiej huty stali

Bracia Fabio i Nicola Riva zostali skazani przez sąd w Tarencie za to, że toksyczne emisje powodowane przez należącą do nich niegdyś włoską hutę Ilva przyczyniły się do śmierci kilkuset osób, informuje AFP.

Prokuratorzy zarzucali braciom Riva w trakcie rozprawy, że toksyczne wyziewy spowodowane przez niestosowanie się huty przez lata do wymogów ochrony środowiska doprowadziły do przedwczesnej śmierci co najmniej 400 osób. Oskarżali ich o zmowę, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej, a także świadome niestosowanie się do zasad ochrony miejsc pracy.

Sąd w Tarencie ogłosił w poniedziałek, że Fabio Riva został skazany na 20 lat więzienia, a Nicola Riva na 22 lata więzienia. Nichi Vendola, były szef włoskiego regionu Puglia, gdzie znajduje się huta Ilva, dostał karę 3,5 lat więzienia. fot. Bloomberg Według AFP, należy spodziewać się odwołania od wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji oraz dalszych zmagań sądowych trwających prawdopodobnie przez wiele lat. Rodzina Riva przyznała się do opóźnienia w latach 2009-2013 prac nad dostosowaniem huty do wymagań ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Przyniosło to ponad 1,3 mld EUR “oszczędności” hucie produkującej jedną trzecią stali wytwarzanej w kraju.

