5 proc. banku AIB poszło za niemal 400 mln EUR

fot. Bloomberg

Obecny pakiet trafił do inwestorów instytucjonalnych. Zapłacili oni za nabyte udziały 396,6 mld EUR. Wyprzedaż akcji AIB przejętego przez państwo podczas kryzysu finansowego rozpoczęła się na początku bieżącego roku. W 2017 r. AIB zadebiutował na giełdzie, lecz szybko musiał ubiegać się o pomoc państwa. W efekcie obecnej sprzedaży, drugiej w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, udział państwa zmniejszył się z 62 do 57 proc. podczas gdy na początku 2022 r. sięgał 71 proc.

W trakcie kryzysu finansowego sprzed dekady Irlandia wydatkowała 64 mld EUR, co stanowiło około 40 proc. ówczesnego PKB w krajowy system bankowy, który mocno ucierpiał po krachu na rynku nieruchomości.

Do tej pory rząd pozbył się już wszystkich akcji Bank of Ireland, z kolei jego udziały w Permanent TSB mają obniżyć się z 85 do 62 proc.