Absurdalna korekta

W Karpaczu wystartowało XXX Forum Ekonomiczne, przeniesione na stałe z Krynicy-Zdroju.

Już rok temu odbyło się awaryjnie, z powodów epidemicznych, w szkaradnym architektonicznie i strasznie psującym panoramę ze Śnieżki ogromnym hotelu Gołębiewski. Powodem nagłej ewakuacji eventu stało się objęcie krynickiego deptaka czerwoną strefą epidemiczną. Akurat w 2020 r. wygasła jednak umowa Instytutu Studiów Wschodnich (ISW) z Małopolską o współorganizacji forum. Korzystniejszą ofertę kontynuacji złożyło konsorcjum z Dolnego Śląska – samorządy województwa, Karpacza i Wrocławia, port lotniczy Wrocław Strachowice, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz wspomniany już hotel. Umowa obejmuje organizowanie w Karpaczu sześciu edycji forum w latach 2021-26.

Porażka Krynicy-Zdroju potwierdziła, że brutalna proza życia bije sentymenty. Pewna wprowadzona przez ISW zmiana to jednak absurd. Od trzech dekad numeracja kolejnych edycji była automatem, notabene końcówka numeru forum akurat zgadzała się końcówką roku, czyli np. w 2001 odbyło się XI, itd. Normalność, utrwalona w tysiącach relacji medialnych, wydawnictwach i archiwach ISW, etc., trwała do XXIX edycji w 2019 r. Teraz się jednak okazało, że forum z 2020 r. nie zostało oficjalnie przez ISW zaliczone i zamiast prawdziwej edycji XXXI właśnie rozpoczęła się… XXX. W czym zatem tysięczna rzesza uczestniczyła stacjonarnie w Gołębiewskim rok temu? Forum naturalnie było trochę nietypowe, bo nowe miejsce, maski, rozstawione krzesełka (4 metry kw. na uczestnika), ale merytorycznie wszystko odbyło się normalnie. Faktów i prawdziwej pod każdym względem edycji XXX z 2020 r. wygumkować się po prostu nie da.