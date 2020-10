Air France-KLM ograniczają ofertę lotów

W związki z wdrażaniem przez rządy poszczególnych europejskich krajów nowych obostrzeń związanych z rozprzestrzeniającą się pandemią, jeden z czołowych przewoźników lotniczy, linie Air France-KLM zdecydowały o zmianach w swoim harmonogramie i ograniczeniu pojemności i liczby lotów, donosi Reuters.

Zgodnie z komunikatem Air France ma zmniejszyć w IV kwartale zdolności przewozowe do mniej niż 35 proc. ubiegłorocznych zaś KLM do około 45 proc. To znacznie więcej niż zakładała poprzednia prognoza dla całej grupy na poziomie 65 proc.