Amica na fali wznoszącej

Producent AGD spodziewa się w tym roku lepszych wyników sprzedaży niż rok temu.

Aż o 6,6 proc., do 148 zł, podrożały na zamknięciu ostatniej zeszłotygodniowej sesji na GPW akcje Amiki. W piątek rano grupa opublikowała raport, z którego wynika, że przychody w minionym półroczu było wprawdzie mniejsze niż rok wcześniej — skurczyły się o 6,1 proc., do 1,25 mln zł, ale większe okazały się zyski. Wynik EBITDA wzrósł o 0,5 proc., do 87,9 mln zł, a przypadający akcjonariuszom zysk netto zwiększył się o 4,2 proc., do 39,6 mln zł. Był to rezultat m.in. wzrostu popytu na sprzęt AGD w minionym kwartale. Na rodzimym rynku w okresie kwiecień-czerwiec sprzedaż spółki wzrosła o ponad 11 proc.