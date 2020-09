Apple bierze się za... zdrowie

Amerykański producent gadżetów przyzwyczaił fanów do tego, że na początku września pokazuje nowe modele iPhone’ów.

Na najnowsze smartfony muszą jednak w tym roku jeszcze trochę poczekać, prawdopodobnie do października, bo w tym roku najcenniejsza spółka świata dawkuje wrażenia. Na razie na rynek trafi kolejna generacja inteligentnego zegarka Apple Watch Series 6, wyposażonego w czujnik zawartości tlenu we krwi. To kolejny krok w strategii, w ramach której zegarki mają być nie tylko gadżetem do rozrywki, ale także narzędziem kontrolującym zdrowie. Oprócz „szóstki” w sklepach pojawi się wersja SE, czyli tańsza edycja. Tutaj producent sięgnął po sprawdzony pomysł — na rynku z powodzeniem sprzedaje nieco tańszego i uboższego iPhone’a SE. Ceny serii 6 zaczynają się od 1899 zł, a wersji SE od 1299 zł.