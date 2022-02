Apple z rekordem sprzedaży iPhone’ów w Indiach

W czwartym kwartale 2021 r. sprzedaż smartfona Apple osiągnęła poziom 2,3 mln sztuk rosnąc o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. i ustanawiając nowy rekord. I choć w ujęciu ilościowym firmie z kalifornijskiego Cupertino daleko do ilości smartfonów sprzedawanych w Indiach przez Samsunga i Xiaomi (odpowiednio 9,3 i 7,2 mln sztuk), jednak przychody Apple przebiły te wygenerowane przez największych rywali. Producent iPhone’ów odnotował bowiem sprzedaż o szacunkowej wartości 2,09 mld USD podczas gdy w przypadku południowokoreańskiego Samsunga było to około 2 mld USD, wynika z obliczeń firmy Counterpoint Technology Market. Jej analitycy podkreślają, że dla firmy z logo nadgryzionego jabłka to swoisty punkt przełomowy jeśli chodzi o indyjski rynek.

Specjaliści wskazują, że w porównaniu do głównych konkurentów Apple ma utrudnione zadanie biorąc pod uwagę relatywnie zdecydowanie wyższe ceny oferowanych produktów. Według Counterpoint w ostatnim kwartale średnia cena sprzedaży iPhone'a w tym kraju wyniosła 908 USD, Samsunga 278 USD, a Xiaomi 172 USD.

Tymczasem jak wskazują dane Banku Światowego, dochód na mieszkańca Indii w 2020 r. wynosił poniżej 2000 USD.