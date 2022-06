Aviva Investors TFI zniknie 2 lipca

Fundusze inwestycyjne znane dotychczas pod marką Aviva zmienią nazwy na Allianz.

Piątek 1 lipca 2022 r. będzie ostatnim dniem istnienia Aviva Investors Poland TFI. Dzień później jego klienci staną się klientami TFI Allianz Polska. To efekt przejęcia polskiego biznesu brytyjskiej Avivy przez niemiecki Allianz. Na rynku zarządzania aktywami oznacza to, że mniejszy połknie większego. Według ostatnich dostępnych danych, na koniec kwietnia 2022 r. w funduszach TFI Allianz Polska ulokowano 4,1 mld zł, co daje firmie 10. miejsce wśród zarządzających funduszami rynku kapitałowego. Aviva Investors Poland TFI jest w tym rankingu szóste, ale jest też jedną z zaledwie sześciu firm, których fundusze od lat dysponują aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 mld zł.

Gdyby aktywa TFI nie zmieniły się, po fuzji „nowe” TFI Allianz Polska zarządzałoby funduszami o wartości 15,6 mld zł, co dawałoby firmie czwarte miejsce na rynku. Większe są tylko PKO TFI, NN Investment Partners TFI i Pekao TFI. Nawet w stosunku do pozycji Avivy, „nowe” TFI Allianz Polska przeskoczyłoby TFI PZU i Santander TFI. Fuzja będzie istotna dla subsegmentu funduszy PPK. Aviva była w nim piąta z 6-procentowym udziałem w zarządzanych aktywach. „Nowy” Allianz będzie czwarty z 9-procentowym udziałem w rynku PPK. Wraz z fuzją zmienią się nazwy funduszy Avivy dostępnych w wolnej sprzedaży. Aviva Investors FIO od 2 lipca będzie nosił nazwę Allianz Duo FIO. W nazwach 14 jego subfunduszy słowa Aviva Investors zastąpi słowo Allianz. W piętnastym subfunduszu dojdzie do tego przestawienie kolejności pozostałych wyrazów – Aviva Investors Obligacji Globalny przekształci się w Allianz Globalny Obligacji. Gdyby nie ten zabieg produkt Avivy po zmianie szyldu różnił by się tylko literami „ch” od istniejącego już teraz pod szyldem Allianzu. Fundusz Allianz FIO ma bowiem subfundusz o nazwie Allianz Obligacji Globalnych. To ważny szczegół dla klientów obu firm. Przenoszenie pieniędzy pomiędzy subfunduszami tego samego funduszu parasolowego jest zwolnione z tzw. podatku Belki. Jeśli transfer odbywa się pomiędzy różnymi funduszami, to co do zasady tego zwolnienia nie ma, nawet jeśli oba fundusze prowadzi ta sama firma. Fundusz Aviva SFIO zmieni nazwę na Allianz Strategiczny SFIO. W nazwach dwóch jego subfunduszy słowo Aviva zmieni się na Allianz. Fundusz Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu przekształci się w Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (nie ma subfunduszy). Zmianie ulegną także marki internetowych systemów obsługi produktów inwestycyjnych. Aviva Investors 24 przyjmie nazwę Allianz Inwestycje 24. Aviva 24 przemieni się w Allianz Duo 24. Przejęcie polskich spółek brytyjskiej Avivy przez niemiecki Allianz ogłoszono w marcu 2021 r. Pod koniec listopada 2021 r. Allianz sfinalizował transakcję. W kwietniu 2022 r. dotychczasowy prezes TFI Allianz Polska, objął stery również w Aviva Investors Poland TFI.