Emilewicz: gospodarka traci każdego dnia 7 mld zł

Tegoroczny marzec - w ujęciu miesiąc do miesiąca - jest pierwszym od lat, kiedy liczba zawieszonych działalności gospodarczych była wyższa, niż liczba zarejestrowanych nowych, powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Dzienne straty dla gospodarki z powodu epidemii to ok. 7 mld zł - dodała.