Branża e-commerce niezbędna do życia

Nie wystarczy kochać książki, żeby je dobrze sprzedawać. Wiedzą o tym w spółce Glosel, która prowadzi m.in. księgarnię internetową TaniaKsiazka.pl.

Dziś internet to pole walki konkurencyjnej. Wymaga korzystnych dla nabywcy cen, dobrej, kompletnej oferty i wyróżnienia się. Klient ma coraz wyższe wymagania, a w sieci oczekuje szybkiej usługi z dostawą. W tym trudnym środowisku dobrze się czuje i sprawnie działa sprzedawca książek, zabawek i produktów z branży FMCG – firma Glosel z Białegostoku.

Naszym planem strategicznym jest umacnianie pozycji na rynku księgarskim jako księgarni pierwszego wyboru dla klientów chcących zakupić wydawnictwa w internecie. Ponadto chcemy dalej dywersyfikować sprzedaż za pośrednictwem naszych marek, kładąc nacisk zwłaszcza na rozwój Bee.pl. – wymienia Łukasz Kierus, prezes i współwłaściciel firmy Glosel.

Co można znaleźć w księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl, wiodącej marki firmy Glosel? Literaturę piękną, kryminały, parapsychologię i ezoterykę, pozycje podróżnicze i turystyczne, książki do nauki języków, naukowe i popularnonaukowe, kucharskie i te na temat diety, literaturę faktu i reportaże, a także romanse czy poradniki. Ponadto e-booki i audiobooki, kalendarze i plakaty. W ofercie dla dzieci i młodzieży są powieści i opowiadania, komiksy, książki activity, książeczki edukacyjne, gry planszowe i artykuły papiernicze. Można wymieniać długo, bo oferta jest szeroka… Wszak to sprzedawca książek, gier i zabawek.

Z kolei najmłodsze dziecko spółki, sklep Bee.pl oferuje szeroką gamę produktów z branży FMCG. Czyli to, po co konsument sięga niemal każdego dnia: od zdrowej żywności przez naturalne kosmetyki po środki czystości.

Zespół, który buduje

Wśród mocnych stron firmy jej prezes i współwłaściciel Łukasz Kierus wymienia bez namysłu sprawną, zaangażowaną kadrę pracowniczą, zespół kompetentnych, wykwalifikowanych specjalistów, który – jak podkreśla – pcha firmę do przodu i przyczynia się do jej sukcesów.

Spółka zatrudnia pracowników różnych specjalności, począwszy od wykwalifikowanych menedżerów, po pracowników logistyki. Łącznie to około 300 osób. Rzecz jasna firma dzieli się na część biurową oraz magazynową.

– Siła naszej firmy to nieustanny rozwój i doskonalenie usług, proklienckie podejście oraz niestandardowy, rozwinięty marketing – mówi Łukasz Kierus.

Dodaje, że ostatnio Glosel zakupił domeny trzech sklepów internetowych spółki Ravelo – Ravelo.pl, Lideria.pl oraz aleMaluch.pl.

– To pozwoli rozwijać sprzedaż naszej grupy oraz zwiększać udział w rynku w poszczególnych kategoriach – mówi współwłaściciel firmy.

Celem na najbliższą przyszłość i planem strategicznym spółki jest umacnianie pozycji na rynku księgarskim jako księgarni pierwszego wyboru dla klientów chcących zakupić wydawnictwa w internecie.

- Ponadto chcemy dalej dywersyfikować sprzedaż za pośrednictwem naszych marek, zwłaszcza kładąc większy nacisk na rozwój Bee.pl. W lipcu spółka przeniosła się do nowego magazynu o powierzchni 8,5 tys. mkw., zaś w niedalekiej przyszłości czeka nas również przeprowadzka biura, która będzie zwieńczeniem nowego etapu w życiu firmy – wymienia Łukasz Kierus.

Pierwszy krok… i następne

Działalność firmy sięga 2003 r., kiedy powstał jej pierwszy sklep internetowy CzaryMary.pl

– W 2006 r. powstała największa marka spółki, czyli księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl, która jest jednym z największych sprzedawców książek, gier i zabawek na polskim rynku – opowiada prezes.

Równolegle z księgarnią właściciele witryny TaniaKsiazka.pl rozwijali działalność wydawniczą, stając się z czasem jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydawców na polskim rynku książki.

Najmłodszym dzieckiem w rodzinie Glosel jest sklep Bee.pl, który oferuje produkty FMCG i jest efektem wprowadzenia zdywersyfikowanej strategii sprzedaży w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w szeroko pojętym sektorze spożywczym.

Księgarnia internetowa TaniaKsiazka.pl jest największą i najbardziej dochodową marką grupy Glosel. Powstała ona – jak twierdzą w firmie – przede wszystkim z miłości do książek.

– Oprócz różnych gatunków literatury mamy w sprzedaży szeroką gamę podręczników szkolnych. Oferta w firmie Glosel jest kształtowana przede wszystkim zgodnie z potrzebami klientów. Obserwujemy, czego szukają i szybko reagujemy na sygnały rynku. W tego typu biznesie musimy podążać z duchem czasu i dostosowywać się do trendów – zwraca uwagę współwłaściciel firmy.

Wyzwania i zadania

Wracając do tłoku i konkurencji w internecie, prezes spółki podkreśla, jak poważne rodzą wyzwania.

– Myślę, że największym z nich w obecnych czasach jest wyróżnienie się na tle tak ogromnej konkurencji. Kolejnym wyzwaniem jest szybkość adaptacji do panujących warunków, co pokazała m.in. pandemia COVID-19 – mówi Łukasz Kierus.

Tylko w marcu liczba zamówień wzrosła aż o 120 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

– Trzeba było sprostać temu wyzwaniu, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo kadry i firmy jako organizacji. Musieliśmy zmienić sposób działania. Szybko przystosowaliśmy się do warunków i ograniczeń lockdownu. Priorytetem było i nadal jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Dlatego na jakiś czas wprowadziliśmy również pracę zdalną. Nasze podstawowe obawy były związane przede wszystkim z możliwością realizacji zamówień przez zespół logistyki. Specyfika jego pracy sprawia, że osoby tam zatrudnione są najbardziej narażone, mimo wprowadzonych rygorystycznych procedur ochronnych – opowiada Łukasz Kierus.

Kolejny obszar troski sklepów internetowych należących do Glosel stanowią firmy kurierskie.

– Ewentualne trudności w zakresie ich funkcjonowania również mogą negatywnie wpłynąć na nasz biznes. Mimo tych wszystkich wyzwań firma Glosel stara się sprostać oczekiwaniom i działa tak, aby zapewnić płynne funkcjonowanie, jednocześnie przygotowując się na nadchodzący sezon jesienno-zimowy, który zazwyczaj jest największym wyzwaniem dla branży e-commerce w ciągu roku – podsumowuje Łukasz Kierus.

