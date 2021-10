Brzoska przymierza się do Medicalgorithmics

Twórca InPostu złożył niewiążącą ofertę objęcia nowych akcji telemedycznej spółki z GPW. Oferuje 20 mln USD pożyczki w zamian za połowę głosów na walnym

Niegdysiejsza telemedyczna gwiazda warszawskiej giełdy, która w ostatnich latach miała gorszy okres, może zmienić właściciela. W poniedziałek wieczorem Medicalgorithmics poinformowało o rozpoczęciu negocjacji z Rafałem Brzoską. Twórca InPostu złożył spółce niewiążącą ofertę.

„Oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W ramach niewiążącej oferty inwestor proponuje udzielenie spółce zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje spółki uprawniające do 50 proc. głosów" - podało Medicalgorithmics.

Inwestorskie przyspieszenie

Dla Rafała Brzoski byłaby to druga duża inwestycja kapitałowa po wprowadzeniu InPostu na giełdę w Amsterdamie na początku tego roku. Przedsiębiorca, którego pakiet w paczkomatowej spółce jest obecnie wyceniany na 0,78 mld EUR (3,6 mld zł), kupił już 10 proc. eObuwia z grupy CCC, wydając na to 500 mln zł.

Całe Medicalgoritmics jest obecnie wyceniane na GPW na 80 mln zł, czyli mniej więcej na tyle, ile chce pożyczyć spółce Rafał Brzoska.

„Wycena wskazana w niewiążącej ofercie jest wyceną inwestora i na dzień dzisiejszy zarząd nie weryfikuje jej podstaw ani zasadności wskazanej kwoty. Inwestor zastrzegł, że wycena może zostać odpowiednio skorygowana w razie weryfikacji i analizy informacji i danych na dalszym etapie procesu i znajdzie odzwierciedlenie w ofercie wiążącej" - podaje Medicalgorithmics.

W spółce ma się teraz rozpocząć się badanie due diligence, które potrwa 4-6 tygodni.

Telemedyczne spowolnienie

Medicalgorithmics jeszce w sierpniu poinformowało, że analizuje opcje strategiczne i nie wyklucza pozyskania inwestora. Obecnie największym akcjonariuszem spółki, z 12,5-procentowym pakietem, jest NN OFE. 11 proc. ma Marek Dziubiński, współtwórca i wieloletni prezes Medicalgorithmics.

Fundamentem biznesu Medicalgorithmics są urządzenia do zdalnego monitorowania pracy serca. Spółka, która zadebiutowała na GPW w 2011 r., z powodzeniem wprowadziła je na rynek amerykański i zdobyła na nim znaczący udział. W szczytowym momencie na początku 2017 r. wyceniano ją na GPW na ponad 1,2 mld zł, co wynikało z jednej strony z dobrych wyników w USA, a z drugiej - z nadziei na ekspansję na innych rynkach i wprowadzanie kolejnych generacji produktów.

Potem zaczął się jednak zjazd - w USA wzrosła konkurencja, wyniki poszły w dół, a zarząd zdecydował w końcu o zmianie modelu biznesowego na oferowanie pakietów badań w ramach sieci prywatnych amerykańskich ubezpieczycieli. W najlepszych latach działano poza ich sieciami, co zapewniało wyższe przychody i rentowność badań, ale sprawiało, że dostęp do pacjentów był utrudniony.

W pierwszym półroczu Medicalgorithmics miało 59 mln zł przychodów, nieznacznie mniej niż rok wcześniej. W samym drugim kwartale przychody spadły o 18 proc. Zanotowało przy tym 2,8 mln zł straty netto, podczas gdy rok temu w pierwszym półroczu strata przekraczała 11 mln zł. Strata wynikała w dużej mierze z odpisu wartości amerykańskiej spółki zależnej.

Przed złożeniem oferty przez Rafała Brzoskę Medicalgorithmics szacowało swoje potrzeby kapitałowe na 2,5 mln USD (7,8-19,6 mln zł). Jedną z rozważanych metod pozyskania finansowania była emisja akcji - i właśnie przegłosowaniem emisji do 20 proc. nowych akcji miało się według wstępnych planów zająć walne zgromadzenie, zwołane na wtorek, 26 października.