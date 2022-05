Cena ropy jednak spadła

Ropa staniała po doniesieniach o możliwości zawieszenia udziału Rosji w OPEC+, poinformował Reuters.

Ropa Brent z sierpniowych, najaktywniej handlowanych kontraktów taniała na zamknięciu o 1,7 proc. do 115,60 USD. Wcześniej we wtorek notowana była po 120,80 USD po ogłoszeniu przez Unię Europejską embargo na ropę z Rosji. Ropa Brent z wiodącego, lipcowego kontraktu, który wygasa we wtorek, staniała o 1 proc. do 122,84 USD.

W USA ropa WTI taniała na zamknięciu o 0,4 proc. w odniesieniu do kursu z piątku do 114,67 USD. Wcześniej we wtorek notowano ją nawet po 119,98 USD i była wówczas najdroższa od 9 marca. Momentem zwrotnym notowań ropy we wtorek był artykuł The Wall Street Journal dotyczący możliwości zawieszenia udziału Rosji w OPEC+. Według gazety, niektórzy członkowie kartelu zaczęli już planować zwiększenie w związku z tym wydobycia w najbliższych miesiącach, bo czują się zwolnieni z uzgodnionych kwot produkcyjnych uwzględniających interesy Rosji.

