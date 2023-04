Centrum Netfliksa ma dyrektora

Na początku roku Netflix ogłosił, że otwiera w Warszawie centrum inżynieryjne, które pracuje nad globalnymi rozwiązaniami i odpowiada za tworzenie narzędzi wykorzystywanych przez wewnętrzne zespoły spółki i jej zewnętrznych partnerów kreatywnych w procesie produkcji filmowej.

„Centrum inżynieryjne Netflix rozpoczęło działalność, a pierwsi inżynierowie i inżynierki zaczęli pracę w regionalnym biurze firmy w Warszawie. Dyrektorem centrum został Łukasz Romaniuk” – informuje Netflix.

Obiecuje przełom Łukasz Romaniuk, dyrektor centrum inżynieryjnego Netfliksa, zapowiada, że budowany przez niego zespół będzie tworzył przełomowe innowacje, które potem wykorzystają w produkcjach firmowych pracownicy firmy i zewnętrzni partnerzy.

Łukasz Romaniuk to menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju zespołów inżynierskich. Przed dołączeniem do Netflix pracował w Amazon Web Services, a wcześniej przez 10 lat rozbudowywał struktury centrum inżynieryjnego GE Aviation w Polsce. Jest absolwentem automatyzacji i techniki mikroprocesorowej na Politechnice Białostockiej.

– Tworzenie i rozwój zespołu inżynieryjnego pracującego nad rozwiązaniami, które sprawiają, że ludzie na całym świecie mogą doświadczać rozrywki na najwyższym poziomie, to ekscytujące wyzwanie. Kadry IT w Polsce mają reputację nie tylko świetnie wykształconych, ale też zdolnych do przełomowych innowacji. Taki właśnie zespół zamierzamy budować w warszawskim biurze Netfliksa – mówi Łukasz Romaniuk.

Centrum inżynieryjne znajduje się w niedawno otwartym biurze firmy w centrum Warszawy. Do końca przyszłego roku w centrum ma pracować kilkadziesiąt osób, a rekrutacja trwa. To pierwsze centrum inżynieryjne Netfliksa w Europie i drugie poza USA. Niewielki zespół content inżynierów pracuje w Meksyku. W styczniu minęło sześć lat od uruchomienia polskojęzycznej wersji serwisu.

W 2022 r. Netflix otworzył w Warszawie regionalne biuro odpowiedzialne za obecność firmy na kilkunastu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Netflix wyprodukował do tej pory już prawie 40 oryginalnych polskich produkcji, w tym takie hity jak wielokrotnie nagradzany serial „Wielka Woda” czy film „Jak pokochałam gangstera”. Na ten rok zapowiedział premiery 12 kolejnych oryginalnych produkcji z Polski.

W raporcie z wynikami za IV kw. 2022 r. Netflix podał informacje o rynkach, z których zaczął otrzymywać dane o oglądalności: Meksyku, Brazylii i Polsce. W naszym kraju miał w grudniu 2 proc. udziału w całym rynku telewizyjnym, podczas gdy cały rynek streamingowy w Polsce miał zaledwie 6 proc. Dla porównania: w USA streaming to ok. 40 proc. rynku, a Netflix ma 8 proc. całości, a w Wielkiej Brytanii nawet 9 proc.

W 2022 r. Netflix miał 31,6 mld USD przychodów wobec 29,7 mld USD rok wcześniej i prawie 4,5 mld USD zysku netto wobec 5,1 mld USD w 2021 r. Największą część przychodów firma uzyskuje w USA i Kanadzie (14 mld USD) wobec 9,7 mld USD w regionie EMEA, ale w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki miała na koniec ubiegłego roku więcej płatnych użytkowników (76,7 mln wobec 74,3 mln w Ameryce Północnej).