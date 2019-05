Comarch może urosnąć na 5G, wycena w górę

Haitong Bank podwyższył cenę docelową akcji Comarchu do 215 zł z 184,6 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację „kupuj”. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w obszarze technologii 5G, co może się okazać kluczowe dla długoterminowej pozycji spółki na globalnym rynku rozwiązań IT dla telekomunikacji

Podniesienie wyceny to pochodna podwyżki prognoz EBITDA na lata 2019/20 odpowiednio o 23/10 proc. Rewizja prognoz wynika z kolei z silnego i jakościowego portfela zamówień na 2019 r. – złożonego z kontraktów obarczonych wyższą marżą w segmentach telekomunikacyjnym, lojalnościowym oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

Analitycy oczekują, że dzięki pozyskanym ostatnio kontraktom z LG, Comarch zdobył doświadczenie w obszarze technologii 5G, co może się okazać kluczowe dla długoterminowej pozycji spółki na globalnym rynku rozwiązań IT dla telekomunikacji. Tym bardziej, że fala inwestycji w 5G wzbiera na całym świecie.

TMT jest największym i najszybciej rozwijającym się segmentem Comarchu, który w 2018 r. wygenerował przychody w wysokości 312 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. r/r i stanowił 23 proc. całości. Haitong Bank oczekuje, że w tym roku segment TMT urośnie o kolejne 21 proc., do ok. 380 mln zł, za sprawą niedawno podpisanych kontraktów w Wielkiej Brytanii (Three UK/Huawei), Niemczech (Deutsche Telekom), Luksemburgu/Hiszpanii (Orange) i w Korei Południowej (LG U+), gdzie Comarch realizuje kontrakt związany właśnie z technologią 5G.

Haitong zwraca uwagę, że kontrakt spółki z ZUS-em okazuje się trudniejszy w realizacji, co w ich ocenie było do przewidzenia.

„Jednak decyzja ZUS o zawieszeniu egzekucji gwarancji bankowych do końca maja 2019 r. sugeruje, że kompromis jest możliwy. To mogłoby również oznaczać, że spółka zapłaci karę niższą od obecnie wyznaczonej i w pełni uwzględnionej w wynikach za czwarty kwartał 2018 r. (24,2 mln zł)” – napisano.

Analitycy Haitong Bank oczekują wysokich przychodów Comarch w pierwszym kwartale 2019 r. na poziomie 315 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. r/r, a EBITDA w wysokości 34,6 mln zł co implikuje wzrost o 107 proc. r/r. Przy takich wynikach Comarch jest wyceniany atrakcyjnie, ze wskaźnikiem P/E w wysokości 12,7 i EV/EBITDA 6,7.

Choć analitycy oczekują, że EBITDA w 2019 r. wyniesie 216 mln zł, co oznacza wzrost o 42 proc. r/r, a wydatki kapitałowe utrzymają się na dotychczasowym poziomie 86 mln zł, ich zdaniem zarząd Comarchu będzie rekomendował pozostawienie dywidendy na akcję na niezmienionym poziomie 1,5 zł. MA to wynikać przede wszystkim z tego, że spółka rozważa dwie dodatkowe inwestycje w tym roku: centrum danych w USA warte ok. 4 mln USD oraz centrum szkoleniowe Cracovia w Krakowie warte ok. 10 mln PLN. Analitycy uwzględniają w swoim modelu jedną dodatkową inwestycję wartą 15 mln PLN, co podnosi łączną kwotę wydatków kapitałowych do 101 mln zł.

Artykuł jest skrótem raportu wydanego 8 maja o godz. 8.00.