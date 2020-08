Coworking w akademiku

Student Depot otworzył swoją pierwszą przestrzeń coworkingową w poznańskim Polonezie. Nie zamierza na tym poprzestać.

Największy operator prywatnych domów studenckich w Polsce do oferowanych dotychczas łóżekdodaje biurka. Najnowsza inwestycja Student Depot to 300 m kw. powierzchni coworkingowej, połączona z dużym tarasem, oferująca 37 stanowisk pracy w Centrum Akademickim Polonez w Poznaniu. Klienci zyskają tu dostęp do części wspólnych, sal konferencyjnych, nowocześnie urządzonej i wygodnej przestrzeni do wypoczynku i innych udogodnień.