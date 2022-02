Cyberatak na niemiecki system dystrybucji paliw

Handlująca paliwami firma Mabanaft powołała się na tzw. siłę wyższą w związku z brakiem możliwości realizacji zobowiązań, wynikającym z włamania 29 stycznia do jej sytemu informatycznego zarządzającego magazynami i dystrybucją.

- Pracujemy nad przywróceniem najszybciej jak się da normalnej działalności we wszystkich naszych terminalach – oświadczyła spółka.

Skala cyberataku nie jest znana. Należący do Mabanaft Oiltanking Deutschland także powołał się na siłę wyższą. Eksperci uważają, że najmocniej jego problemy zostaną odczute w miejscach gdzie jest najmniej alternatywnych dystrybutorów paliw, m.in. obszarze Hamburga, czy południowo zachodnich Niemczech.

Bloomberg przypomina, że w maju ubiegłego roku w USA doszło do cyberataku na Colonial Pipeline, operatora największej krajowej sieci rurociągów przesyłających paliwa. Spowodowało to problemy z zaopatrzeniem stacji benzynowych i wzrost cen paliw. Spółka została zmuszona do wypłacenia okupu hakerom.