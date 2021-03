Na rynku dzieł sztuki padł kolejny rekord i ustanowił on kolejny milowy krok. Podczas aukcji w Christie’s w czwartek sprzedane zostało cyfrowe dzieło sztuki za niemal 70 mln USD. Co istotne, nie ma ono fizycznej formy. To pierwszy taki przypadek w historii, informuje Reuters.

Zatytułowane „Everydays - The First 5000 Days” dzieło to kolaż 5 tys. fotografii, które powstawały po jednej dziennie przez 13 lat. Ma ono postać tokena NFT, jest uwierzytelniane przez blockchain, który potwierdza jego oryginalność i własność. Wylicytowane zostało na 69 346 250 USD. Jego twórcą jest artysta występujący pod pseudonimem Beeple, 39-letniego grafika, który stworzył oprawę wizualną koncertów dla takich artystów jak Justin Bieber, One Direction i Katy Perry. Everydays - The First 5000 Days by Beeple onlineonly.christies.com