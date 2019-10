Cyfrowe maluchy i średniaki łączą siły

Polscy producenci oprogramowania z sektora MŚP chcą razem walczyć z międzynarodową konkurencją.

Nawet 30-procentowy wzrost działalności rok do roku i 1 mld zł obrotów, a do tego eksport większości usług (70 proc.). Małe i średnie firmy technologiczne w Polsce mają powody do zadowolenia, ale nie brakuje im też wyzwań. Dlatego utworzyły Organizację Pracodawców Usług IT (ang. Software Development Association Poland — SoDA). Branżowe stowarzyszenie zrzeszające 63 podmioty postuluje m.in. powołanie współpracującej z biznesem instytucji zajmującej się badaniami nad sztuczną inteligencją (SI).