Dane o inflacji w centrum uwagi

Nastroje na rynku mogą pozostawać zmienne w oczekiwaniu na doniesienia z rozpoczynającego się dzisiaj w Japonii szczytu G20.

Długo wyczekiwane spotkanie między prezydentem Trumpem i chińskim przywódcą Xi odbędzie się jutro i będzie kluczowe dla dalszych relacji handlowych pomiędzy tymi krajami, jak i sentymentu rynkowego. W centrum zainteresowania inwestorów będą pozostawały także dzisiejsze dane o inflacji. Wczorajsze wstępne odczyty z Hiszpanii rozczarowały, podczas gdy dynamika cen w Niemczech pozytywnie zaskoczyła wzrastając o 0,3% w ujęciu miesięcznym i przyśpieszając do 1,6% w skali roku. Wyższe tempo wzrostu cen w największej europejskiej gospodarce daje nadzieję, że również czerwcowe odczyty wskaźnika CPI dla całej strefy euro będą nieco wyższe, ale i tak odległe od celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego. Konsensus rynkowy zakłada, że w czerwcu inflacja CPI ustabilizuje się na poziomie 1,6% w skali roku. Oczekuje się także przyśpieszenia wskaźnika bazowego CPI do 1,0% z 0,8% r/r, co powinno pozytywnie wpłynąć na notowania euro. Dane z USA również potwierdzą, że preferowana przez Fed miara inflacji utrzyma się poniżej celu inflacyjnego. Dokładniej oczekiwania rynkowe wskazują na poziom 1,6% r/r dla wskaźnika bazowego PCE w maju, co będzie stanowiło impuls dla Fed do działania w kierunku luźniejszej polityki pieniężnej. Ponadto opublikowane zostaną dochody i wydatki Amerykanów.



Ostatnie klika dni przyniosło ograniczony zakres ruchów na głównej parze walutowej EUR/USD w oczekiwaniu na rozpoczynający się szczyt w Osace. Oczekiwania na wyższy odczyt wskaźnika bazowego CPI ze strefy euro w czerwcu pomagają dziś w wygenerowaniu niewielkich wzrostów na tej parze. Z pewnością zmiana retoryki Fed i otwartość na obniżki stóp procentowych w USA w celu wsparcia gospodarki sprzyja dalszym zwyżkom na EUR/USD, pomimo, że być może już wkrótce EBC po raz kolejny uruchomi swoje niekonwencjonalne narzędzia w polityce monetarnej, by wesprzeć koniunkturę strefy euro. Na gruncie analizy technicznej notowania powinny podjąć próbę testu okolic 1,1450.



Nieco lepszy sentyment rynkowy zauważalny podczas piątkowej sesji wspiera notowania złotego, który zarówno względem euro, jak i dolara znajduje się w pobliżu maksimów lokalnych. Dziś opublikowane zostały wstępne dane o inflacji CPI w Polsce, które wskazywały na dalsze przyśpieszenie dynamiki cen i usług konsumpcyjnych do 2,6% z 2,4% w skali roku. Tym samym wskaźnik CPI znalazł się blisko dolnej granicy ale już górnego przedziału odchyleń dla celu inflacyjnego na poziomie 2,5% (możliwość odchylenia +/- 1 pkt. proc.). Dalszy wzrost inflacji przyczyni się do aktywności jastrzębiego skrzydła w RPP.



EUR/USD



Po kilku dniach stabilizacji na głównej parze, dziś euro zyskuje na wartości względem dolara. Notowania oddalają się od wsparcia w postaci 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej na poziomie 1,1335 i kierują się obecnie w okolice oporu w postaci maksimum z 25.VI. (1,1414). Przełamanie wspomnianego lokalnego szczytu otworzy drogę do wyższych poziomów cenowych w rejonie 1,1450/70.



USD/PLN