DCT wskazał wąskie gardła

Największy morski operator kontenerowy martwi się, że na inwestycjach w sieć kolejową, które pochłoną aż 25,5 mld zł, Polska nie skorzysta tak, jakby mogła

Na kolei praca wre. Efektem będzie m.in. poprawa dostępu do bałtyckich portów. Największy z działających w Polsce morskich operatorów kontenerowych, gdański DCT, przeanalizował bieżące inwestycje w sieci kolejowej i planowane na lata 2021-27. Zbadał cztery korytarze transportowe — wszystkie prowadzą ze stacji Gdańsk Port Północny. Pierwszy przebiega w kierunku Chałupek, Zebrzydowic i Zwardonia, drugi wiedzie do Międzylesia, trzeci do Terespola, a czwarty do Kuźnicy Białostockiej (patrz mapa). Inwestycje w ich modernizację pochłoną 25,5 mld zł. Znacznie poprawią stan infrastruktury, ale wciąż pozostaną wąskie gardła. Część stacji nie zostanie przystosowana do przyjęcia ciężkich pociągów o długości 740 m.