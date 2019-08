Digital Care chętnie wyręczy telekomy

Specjalista od ochrony i naprawy telefonów chce zdobyć nowych klientów. Szuka ich wśród operatorów komórkowych i nie tylko.

Między młotem a kowadłem to w przypadku Digital Care mało powiedziane. Polska firma zajmująca się m.in. likwidacją szkód w telefonach komórkowych nadzoruje procesy serwisowe i logistyczne, a także prowadzi wielokanałową obsługę klienta. To oznacza, że jest w kontakcie z właścicielami uszkodzonych urządzeń, telekomami, serwisami i firmami kurierskimi. Aby uprościć proces, wspólnie z Sollers Consulting, firmą doradczą i dostawcą technologii dla branży finansowej, stworzyła od zera platformę do zdalnej obsługi.