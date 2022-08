Długie lokaty dają niezły procent

Historycznie największą popularnością wśród klientów cieszyły się lokaty trzymiesięczne - oferowały rozsądny procent przy krótkim horyzoncie czasowym, który dawał oszczędzającym elastyczność. Ostatnio jednak zaczęło się to zmieniać - wzrosła dysproporcja między oprocentowaniem krótkoterminowych i mocno promowanych długoterminowych depozytów.

Oszczędzający wyłapali ten niuans i zmienili dotychczasowe przyzwyczajenia. Dane świadczą, że po raz pierwszy od początku pandemii, w lipcu 2022 r. lokaty trzymiesięczne stanowiły mniej niż 50 proc. nowo otwieranych depozytów, tracąc udziały na rzecz lokat rocznych i dłuższych. Rolę w tej zmianie miały też oczekiwania wobec dalszych działań Rady Polityki Pieniężnej, której kolejne podwyżki stóp procentowych stoją pod znakiem zapytania.

Przygotowaliśmy subiektywny ranking lokat długoterminowych dla tych, którzy chcą skorzystać z promocyjnych ofert banków i nie boją się zamrozić kapitału. Braliśmy pod uwagę oprocentowanie, długość trwania, limity wpłaty oraz konieczność spełnienia dodatkowych wymagań.

Lokaty roczne

Lokata na nowe środki w promocji

Za najwyższe na rynku oprocentowanie 7,2 proc. mBank stawia dość spore wymagania. Klient, który chce z niego skorzystać i na rok wpłacić nowe środki wynoszące nie więcej niż 500 tys. zł, musi założyć płatne mkonto intensive. Jeżeli nie jest to dla niego problemem, sam depozyt może się wydawać bardzo atrakcyjny. Granica wejścia to 1 tys. zł, a po zerwaniu lokaty można zachować część odsetek.

EKOlokata promocyjna - BOŚ Bank

Jedna z niewielu ofert, która w zamian za topowe oprocentowanie 7 proc. nie oczekuje nowych środków. Wystarczy konto, zgoda na komunikacje elektroniczną i co najmniej 1 tys. zł wolnej gotówki. Na plus można zapisać także wysoką górną granicę wpłaty, wynoszącą 0,5 mln zł oraz dość atrakcyjne w porównaniu do innych banków warunki odnowienia lokaty (na 3,5 proc.).

Lokata na Nowe Środki - Getin Bank

Oprocentowanie 7 proc. instytucja oferuje tylko dla nowych środków. Należeć one mogą jednak zarówno do obecnego, jak i nowego klienta, przy czym ten drugi nie musi nawet posiadać konta. Wystarczy wpłata co najmniej 5 tys. zł oraz zatwierdzenie zgód marketingowych. Maksymalny depozyt na jednej lokacie to 180 tys. zł - dość dużo zważając, że w sumie można ich założyć pięć. Kapitalizacja dokonuje się na koniec okresu, kiedy też lokata automatycznie się odnawia, ale na oprocentowaniu w wysokosći zaledwie 0,15 proc. w skali roku.

Lokata na nowe środki – Alior Bank

Na świeżo wpłaconą gotówkę 7 proc. w skali roku oferuje również Alior, przy czym stawia on przed oszczędzającymi większe wymagania. Promocyjna oferta dostępna jest bowiem dla stałych i nowych klientów, którzy otworzyli konto osobiste z premią (zobowiązując się jednocześnie do cyklicznych wpłat środków). Na jej korzyść działa niska dolna granica wpłaty, wynosząca 1 tys. zł oraz brak górnej granicy. Po upływie roku oprocentowanie spada do ledwie 0,05 proc. w skali roku.

Lokata Facto – BFF

Rękawicę działającym w Polsce podmiotom rzuca włoski BFF, który na nadwiślańskim rynku oferuje usługi wyłącznie internetowo. W ramach lokaty o oprocentowaniu 7 proc. nie wymaga posiadania konta – wystarczy rachunek depozytowy, oprocentowany na 0,5 proc. w skali roku. Minimalna wpłata na lokatę to 5 tys. zł, a maksymalna to około 18 mln zł. Warto pamiętać o tym, że włoski odpowiednik Bankowego Funduszu Gwarancyjnego gwarantuje depozyty do 100 tys. EUR. (analogicznie jest w Polsce).

Lokaty roczne

Bank Lokata Oprocentowanie mBank Lokata na nowe środki w promocji 7,2 BOŚ Bank EKOlokata promocyjna 7 Getin Bank Lokata na Nowe Środki 7 Alior Bank Lokata na nowe środki 7 BFF Lokata Facto 7

Źródło: Banki, Bankier.pl

Lokaty ponadroczne

Lokata na Nowe Środki - BNP Paribas

Otwarcie depozytu na oprocentowaniu 7,1 proc. nie przyjdzie oszczędzającym bez wyrzeczeń. Będzie bowiem wymagało od nich zamrożenia środków na okres 18 miesięcy bez możliwości wcześniejszej wypłaty bez utraty odsetek. Nagroda może być jednak duża, zważając na to, że bank nie określił górnego limitu wpłaty. Granica wejścia też jest przystępna - wystarczy 1 tys. zł i konto osobiste, okraszone premią po spełnieniu określonych warunków. Cały proces musi się odbyć przez internet, a środki zdeponowane na lokacie muszą być nowe.

Lokata Na Nowe Środki - Credit Agricole

Nieco mniej niż francuski odpowiednik, bo 7 proc. w skali roku Credit Agricole proponuje nowym i obecnym klientom. Wystarczy, że wpłacą oni na konto co najmniej 1 tys. zł i w oddziale lub przez telefon otworzą lokatę. Zamrozi ona ich środki na dość długo, bo aż dwa lata, bez możliwości wcześniejszej wypłaty z zachowaniem odsetek. Lokatę można odnowiść na tych samych warunkach, co jest rzadkością na rynku.

Lokata Horyzont Zysku – Bank Millennium

Propozycja Millennium różni się od dwóch poprzednich głównie oprocentowaniem, które jest niższe i wynosi 6,5 proc. Obowiązuje tylko dla nowych środków wynoszących co najmniej 1 tys. zł, wymaga od oszczędzającego posiadania konta. Lokata jest nieodnawialna. Obowiązuje 18 miesięcy bez możliwości wcześniejszej wypłaty środków z odsetkami. Można ją założyć w oddziale i przez internet. Dodatkowym plusem jest brak górnej granicy wpłaty.

Lokata progresywna – PKO BP

Wznowiona niedawno lokata o zmiennym oprocentowaniu powróciła do oferty PKO BP. Długi okres trwania – 18 miesięcy - rekompensuje brakiem górnego limitu wpłaty i rozsądnym rocznym oprocentowaniem, które po uśrednieniu wynosi 6,13 proc. Żeby z niego w pełni skorzystać klient powinien założyć konto i porzucić myśli o ewentualnym wcześniejszym zerwaniu lokaty, gdyż charakteryzuje ją kapitalizacja półroczna oraz stopniowo rosnący procent (w pierwszym półroczu 3 proc., w drugim 6 proc., a w trzecim 9 proc.).

Lokaty ponadroczne

Bank Lokata Okres (w mies.) Oprocentowanie BNP Paribas Lokata na Nowe Środki 18 7,1 Credit Agricole Lokata Na Nowe Środki 24 7 Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 18 6,5 PKO BP Lokata progresywna 18 6,13

Źródło: Banki, Bankier.pl