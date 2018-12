Drugoligowe Palermo sprzedane za 10 EUR

Włoski klub Palermo, którego piłkarzami są Radosław Murawski i Przemysław Szymiński, został sprzedany za 10 EUR.

Informację przekazał były już właściciel lidera drugiej ligi Maurizio Zamparini. Nowy ma pokryć ponad 22 mln EUR długu.



Zamparini nie ujawnił, kto dokładnie będzie nowym właścicielem. Wiadomo jedynie, że będzie to firma mająca siedzibę w Londynie.



"Mając na uwadze tylko przyszłość klubu i fanów Palermo, ze ściśniętym gardłem, podpisałem dokument potwierdzający moje odejście" - napisał w specjalnym liście Zamparini.



Jak dodał, spotkanie przedstawicieli nowych właścicieli z drużyną i władzami miasta ma się odbyć w przyszłym tygodniu.



Sycylijski klub, który po 13 kolejkach jest liderem Serie B, został sprzedany za symboliczne 10 euro w ramach porozumienia, zgodnie z którym nowy właściciel ma pokryć wynoszący 22,8 mln EUR dług.



77-letni Zamparini kupił Palermo w 2002 roku za 15 mln. Klub dwa lata później, po 31 latach przerwy, wrócił do włoskiej ekstraklasy. Spadł do Serie B w 2014 roku, w kolejnym sezonie wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej, by ponownie opuścić ją po dwóch latach.



W przeszłości barw tej drużyny bronili m.in. Argentyńczyk Paulo Dybala oraz Urugwajczyk Edinson Cavani.