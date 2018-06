Dwucyfrowy zysk przez dekadę?

Paweł Puchalski, kierownik działu analiz DM BZ WBK, przewiduje, że ZE PAK może rokrocznie płacić sutą dywidendę.

1,20 zł na akcję — to propozycja dywidendy za 2017 r., przedstawiona przez zarząd ZE PAK. Decyzja walnego, zwołanego na 22 czerwca, wydaje się formalnością, bo 51 proc. akcji należy do Zygmunta Solorza. Tymczasem kurs, po spadku w rok o jedną trzecią, balansuje na granicy 10 zł, co oznacza, że stopa dywidendy brutto wynosi 12 proc. Zdaniem Pawła Puchalskiego, taką premię spółka jest w stanie płacić co najmniej przez… dekadę.

Wyświetl galerię [1/2] Fot Kacper Kowalski

— Wysokość zysków zatrzymanych spółki powinna jej umożliwić wypłatę dywidend na tym poziomie przez co najmniej 10 lat — uważa analityk DM BZ WBK.

Dwucyfrowy roczny dochód na polskim rynku jest charakterystyczny dla instrumentów o wysokim ryzyku, np. obligacji korporacyjnych emitentów o wątpliwej reputacji i dużym prawdopodobieństwieniewypłacalności. Paweł Puchalski przekonuje jednak, że takiego ryzyka w przypadku akcji ZE PAK nie ma. Co więcej, jego zdaniem to walory nie tylko najtańsze na świecie w branży energetycznej, ale jednocześnie jest to spółka, która generuje coroczne pozytywne przepływy gotówkowe. Niedowartościowanie określa mianem anomalii inwestycyjnej, a w raporcie z 4 czerwca cenę docelową ustalił na 18,9 zł i radzi „kupuj”. Wycena jest jednak niższa niż w poprzednim raporcie o 22 proc., bo specjalistazałożył, że spółka nieodpowiednio zabezpieczyła się przed wzrostem cen certyfikatów CO 2.

— Jeśli mamy rację, to wyniki spółki ZE PAK w 2018 r. mogą być pod dużą presją obecnych, wysokich cen CO 2, co stanowi nasz scenariusz bazowy dla prognoz — zaznacza analityk.

Paweł Puchalski spodziewa się, że EBITDA spadnie do 319 mln zł z zanotowanych w 2017 r. 512 mln zł (w 2016 r. było to 594 mln zł).

— W latach kolejnych blok biomasowy, blok zasilany gazem w Koninie oraz zakładany odpowiedni poziom zabezpieczeń cen energii i certyfikatów CO 2 powinny spowodować wzrost zysku EBITDA do prawie 0,4 mld zł. Mimo to, ze względu na obniżenie prognoz w zakresie produkcji węgla brunatnego oraz wysoki poziom utrzymujących się kosztów wydobycia, obniżamy nasze prognozy na lata 2018-19 o 34 proc. — dodaje analityk.

Artykuł jest skrótem raportu wydanego 4 czerwca o godz. 8.10. Treść raportu dostępna jest w załączniku.

ZE PAK rekomendacja