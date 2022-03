Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych wydało pozytywną rekomendacje dla elektrycznego SUV-a Hengchi 5. Dodanie modelu do resortowej listy jest jednoznaczne ze zgodą na rozpoczęcie jego sprzedaży. Umożliwia także konsumentom pozyskanie rządowych dopłat do zakupu pojazdu zeroemisyjnego.

Według informatorów Reutersa, Evergrande NEV zacznie sprzedawać samochody już w kwietniu.

Producent aut elektrycznych wchodzi w skład zagrożonej bankructwem grupy Evergrande. Drugi co do wielkości chiński deweloper ma zobowiązania sięgające ok. 300 mld USD.