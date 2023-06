Exatel wnosi wkład w cyberbezpieczeństwo i suwerenność telekomunikacyjną kraju

Bez sieci nie jesteśmy obecnie zdolni do pracy, do nauki i odpoczynku, do życia. Sieć nas otacza, jej obecność jest krytycznie ważna dla funkcjonowania biznesu, państwa i społeczeństwa. Bez sieci nie sposób dziś zrealizować jakiegokolwiek zamiaru. Istnieje ogromna potrzeba dostępu do sieci, ale musi być ona niezawodna i bezpieczna, musi umożliwiać błyskawiczne reagowanie na wyzwania pochodzące z szybko zmieniającego się świata. W takim kontekście trzeba zauważyć, że tradycyjny model działania telekomów dobiega końca, gdy inwestowano w infrastrukturę, by na jej podstawie świadczyć usługi. Obecnie obowiązujące stawki usług telekomunikacyjnych w UE są niskie, a oczekiwania użytkowników co do jakości tych usług wysokie. Powstaje sytuacja, która domaga się nowej wizji sieci. W odpowiedzi na to wyzwanie Exatel postanowił przekształcić się z firmy telekomunikacyjnej prowadzącej badania i rozwój w firmę technologiczną. W ślad za obraniem nowej opcji strategicznej poszły działania, inwestycje, co doprowadziło do wypracowania nowego typu sieci SDN (software defined network). W wersji przygotowanej przez Exatel opisujemy sieć SDN jako tę, którą definiuje sam użytkownik, zgodnie ze swoimi potrzebami (self defined network). Dzięki temu powstaje sieć zoptymalizowana kosztowo i efektywniejsza funkcjonalnie.