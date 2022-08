Fotoradarowa mapa Europy

W Polsce działa 587 fotoradarów. Najwięcej (105) w województwie mazowieckim, wielkopolskim (54) oraz pomorskim (44). Najmniej mierników jest w województwie opolskim (12) - wynika z zestawienia przygotowanego przez Yanosika.

– Liczba odcinkowych pomiarów prędkości już wkrótce wzrośnie do 73. Mają się znaleźć na drogach w 13 województwach, w tym również na autostradach. Wymienionych zostanie także 100 starych fotoradarów, bez zmiany lokalizacji. Zmodernizowane urządzenia będą działały znacznie lepiej – zdjęcia będą o wiele czytelniejsze, a dodatkowo urządzenie będzie mogło rozróżnić typ pojazdu – mówi Andrzej Mejer z Yanosika

Chociaż polska sieć fotoradarów jest rozbudowywana i modernizowana do europejskich liderów sporo nam brakuje. Najwięcej mierników prędkości funkcjonuje na drogach Włoch. Obecnie jest ich tam prawie 7,5 tys.

– Warto o tym pamiętać podczas wakacyjnych podróży, bo kary za przekroczenie prędkości są we Włoszech spore. Za jazdę już o 10-20 km/h ponad dopuszczalny limit można otrzymać mandat w wysokości 169 EUR, a za jazdę o 30-50 km/h więcej od 532 do nawet 2810 EUR – ostrzega Andrzej Mejer.

Niewiele rzadszą sieć fotoradarów ma Wielka Brytania, kierowców pilnuje ponad 5,3 tys. automatycznych mierników prędkości. Przy niemieckich drogach ustawionych jest ponad 4,9 tys. fotoradarów. Na kolejnych miejscach są Szwecja (pond 2 tys.), Belgia (1,6 tys.), Hiszpania (ponad 1,5 tys.) i Austria (niespełna 1,3 tys.). Polska w tym rankingu zajmuje 13. miejsce. Z kolei najmniej fotoradarów ustawionych jest przy drogach w Irlandii (trzy). W Lichtensteinie jest pięć mierników, a na Malcie 16. Skąpą sieć ma również Dania: działa tam tylko 18 fotoradarów.

Mimo wprowadzenia na początku 2022 r. nowego taryfikatora mandatów w Polsce kary za zbyt szybką jazdę są u nas najniższe. Najwyższa, jaką można otrzymać za przekroczenie prędkości, to 2,5 tys. zł (jazda o ponad 70 km/h powyżej limitu), czyli nieco ponad 500 EUR. To niewiele, zwłaszcza w porównaniu z karami czekającymi na niesfornych kierowców w Wielkiej Brytanii. Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h kosztuje tan nawet 5,5 tys. EUR. W Austrii za jazdę o 50 km/h więcej niż wskazuje limit prędkości płaci się mandat w wysokości 500 EUR. W Szwecji przekroczenie go o 20 km/h kosztuje już 280 EUR. We Francji kierowców, którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h, karze się mandatem w wysokości 1,5 tys. EUR. W Niemczech to samo przewinienie kosztuje 560 EUR.

Dla porównania – w Polsce jazda o ponad 50 km/h więcej, niż wykazuje obowiązkowy limit, kosztuje kierowcę 1500 zł (nieco ponad 300 EUR).