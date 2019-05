Giełda ucywilizuje crowdfunding

Warszawska giełda przyspiesza z projektem swojej platformy crowdfundingowej. Pierwsze oferty przeprowadzone za jej pośrednictwem mają pojawić się nawet jesienią tego roku. Będzie można również handlować udziałami w projektach crowdfundingowych.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) planuje uruchomić pod swoją egidą zupełnie nowy rynek giełdowy pod (na razie roboczą) nazwą GPW Private Market. – Projekt jest szybko realizowany – mówi Marek Dietl, prezes GPW, w rozmowie z „Pulsem Biznesu” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.









Przyświecają temu dwa podstawowe cele – zwiększenie przejrzystości ofert typu crowdfundingowego, co ma zwiększyć bezpieczeństwo takich inwestycji, a także umożliwienie osobom, które wsparły projekty biznesowe poprzez crowdfunding, handel udziałami.



– W tej chwili nie mamy płynności, nie ma co z takimi udziałami zrobić. Chcemy to zmienić od strony infrastrukturalnej, czyli dać pewność prawną tym, którzy organizują kampanie crowdfundingowe oraz ograniczony obrót wtórny takimi udziałami – mówi Marek Dietl.



Giełda będzie chciała włączyć do swojego rynku również te oferty, które pojawiają się na funkcjonujących już platformach crowdfundingowych. Warunkiem koniecznym będzie spełnienie podstawowych obowiązków informacyjnych.



- Dla dobra tego rynku wszystko musi być przejrzyste. Natomiast nie może być też przeregulowane. Całość tego przedsięwzięcia osadzona jest na jego demokratycznym charakterze, czyli łatwym dostępie zarówno ze strony emitenta, jak i ze strony inwestora – tłumaczy prezes GPW.



Prawdziwą rewolucją ma być umożliwienie handlu udziałami w projektach crowdundingowych. To właśnie brak możliwości wyjścia z tego typu inwestycji jest największym problemem drobnych inwestorów, którzy zdecydowali się na wsparcie inicjatyw społecznościowych. Pomóc mają tzw. inteligentne kontrakty powiązane z konkretnymi projektami, którymi będzie można handlować na nowym rynku giełdowym.



– W każdej chwili będzie możliwość wyjścia z systemu smart contracts i powrócić do formy zwykłego udziału, który wymaga chociażby podpisu notarialnego do zawarcia umowy sprzedaży – mówi Marek Dietl.



Docelowo nowy rynek ma być przedsionkiem do wejścia firm posiłkujących się crowdfundingiem na pełnokrwiste rynki giełdowe. Platforma będzie miała też dodatkową funkcję pozyskiwania większych inwestorów typu venture capital dla projektów finansowania społecznościowego.