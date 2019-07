Glapiński: Stopy pozostaną stabilne do końca 2021 r.

Stopy pozostaną stabilne do końca 2021 r. - powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"W moim przekonaniu lipcowa projekcja wspiera ścieżkę stóp, którą realizujemy od marca 2015 r., czyli pozostawania na tym samym poziomie" – powiedział prezes NBP.



Pytany o to, jaki może być horyzont stabilizacji stóp, Glapiński powiedział: "Do końca 2021 roku".



Prezes NBP ocenił, że NBP - dzięki dodatnim stopom procentowym - jest przygotowany na zmianę polityki pieniężnej największych banków centralnych.



"Jesteśmy przygotowani do takiej zmiany (polityki monetarnej EBC i Fed - PAP), ponieważ nasze stopy są dodatnie (...) nasza polityka fiskalna jest znakomita. My stosując tę konserwatywną politykę - na co pozwala gospodarka - znajdujemy się w takiej sytuacji, że mamy przestrzeń do oddziaływania w polityce pieniężnej i fiskalnej" - powiedział prezes.



"W mojej ocenie to nie jest potrzebne i jeszcze dłuższy czas nie będzie" - dodał.