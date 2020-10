Grupa PKP we współpracy z NASK chce zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa

Grupa PKP współpracy z NASK chce zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa - poinformowała poniedziałkowym komunikacie prasowym kolejowa spółka. Kolej jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki - oceniła.

Jak czytamy w komunikacie, spółki kolejowe wraz z Instytutem Kolejnictwa oraz NASK - Państwowym Instytutem Badawczym podpisały porozumienie w sprawie powołania Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej (z ang. ISAC – Information Sharing and Analysis Center), którego jest stała wymiana wiedzy oraz doświadczeń z zakresu incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa pomiędzy uczestniczącymi w przedsięwzięciu podmiotami.



"Takie działanie przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym poprzez wypracowanie spójnych standardów, dobrych praktyk, polityk i procedur w tym zakresie oraz usprawni współpracę z krajowymi oraz międzynarodowymi zespołami cyberbezpieczeństwa" - podkreślono.



Inicjatywa ma również kluczowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania całej kolei, gdyż przyczynia się do podniesienia odporności na cyberzagrożenia systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez transport kolejowy. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT przyczyni się do wzrostu ogólnego bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury kolejowej, na którą składają się zarządzanie liniami kolejowymi, przewozy pasażerskie i towarowe.



Jak powiedział, cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podpisanie porozumienia ISAC-Kolej jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze kolejowym, który jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki. "Zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych we współczesnym świecie to podstawa i ważny obszar współpracy, zwłaszcza że liczba incydentów i ataków na nie stale rośnie" – wskazał.



Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, uznał podpisane porozumienie za znaczący krok ku zwiększeniu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w całej branży kolejowej. "To także dowód na to, że spółki z Grupy PKP przywiązują dużą wagę do kwestii zapobiegania oraz walki z cyberprzestępczością, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo przewozów oraz funkcjonowania infrastruktury. Dzięki takim inicjatywom pasażerowie polskich pociągów mogą podróżować w poczuciu bezpieczeństwa" – ocenił.



Jak zaznaczono w komunikacie, jednym z celów polityki jest konieczność standaryzacji oraz ustanowienia wspólnych zasad zarządzania obszarem cyberbezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz ochrona wszystkich jego aspektów cyberprzestrzeni, a także aktywne wsparcie budowy Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.



"Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym obszarem współpracy w sektorze kolejowym, z uwagi na to, że kolej jest jedną z gałęzi gospodarki o strategicznym znaczeniu oraz dlatego, że liczba ataków na sieci teleinformatyczne na świecie wykazuje tendencję wzrostową" - podkreślił prezes PKP Krzysztof Mamiński.



Spółka wskazała, że dzięki powołaniu ISAC-Kolej sektor kolejowy wpisuje się w cele Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 (podpisanej 29 października 2019 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego). W rezultacie możliwe będzie uproszczenie oraz przyspieszenie wymiany informacji pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie incydentom informatycznym w poszczególnych podmiotach oraz ich koordynacja.