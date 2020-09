Hennes & Mauritz (H&M), jeden z największych detalistów odzieżowych, osiągnął zysk w trzecim kwartale rozliczeniowym.

Szwedzka spółka poprawiła wyniki dzięki otwarciu kolejnych sklepów i hamowaniu spadku sprzedaży. Szacowany wstępnie kwartalny zysk przed opodatkowaniem wyniósł ok. 2 mld SEK (230 mln USD). Sprzedaż liczona w koronach szwedzkich spadła o 16 proc. do 50,9 mld SEK i była o ok. 100 mln SEK wyższa niż oczekiwano.