Hossa na surowcach przybiera na sile

Trend wzrostowy na złocie, zapoczątkowany w połowie 2019 r., powinien trwać jeszcze kilka lat, gdyż trendy makroekonomiczne są w większości przypadków trendami wieloletnimi.

W ostatnich miesiącach do hossy dołączyły również inne surowce — chodzi tu nie tylko o metale szlachetne, ale też np. drewno, gaz, kawę czy kakao. W przypadku wzrostów na złocie są one w znacznym stopniu napędzane przez popyt spekulacyjny (napływy do funduszy ETF). W przypadku innych surowców sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna. Można mówić o mieszance czynników fundamentalnych (z realnej gospodarki) i spekulacyjnych. Wzrost ceny drewna np. można uzasadnić zwiększeniem popytu na meble ogrodowe, a także utrudnieniami w transporcie surowca. Podobnie wzrost ceny platyny można uzasadniać oczekiwaniami poprawy w sektorze motoryzacyjnym. Z drugiej jednak strony w funduszach surowcowych na całym świecie pojawiają się napływy, co generuje dodatkowy popyt spekulacyjny.Warto tutaj zauważyć, że główna krytyka surowców jako klasy aktywów skupia się na tym, że nie generują dochodu (dywidendy, odsetki).