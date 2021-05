W piątek podpisano umowę sprzedaży Huty Częstochowa grupie Liberty House. Transakcja opiewa na 190 mln zł.

“Pomimo wielu nieprzewidzianych i niesprzyjających okoliczności, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat, cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i determinacji Liberty Częstochowa sp. z o.o. udało się sfinalizować tę transakcję” - skomentował syndyk masy upadłościowej Huty Częstochowa Mateusz Bienioszek.

Należąca do grupy Liberty House spółka Corween Investments została najemcą Huty Częstochowa w grudniu ubiegłego roku. Nowy właściciel, na mocy zawartej w styczniu umowy, miał czas na wpłatę pieniędzy do końca maja. Gdyby transakcja nie doszła do skutku i konieczne okazałoby się rozpisanie czwartego przetargu, dalsze funkcjonowanie zakładu byłoby zagrożone.

W ciągu najbliższego miesiąca syndyk rozdysponuje pozyskane ze sprzedaży środki pomiędzy wierzycieli Huty Częstochowa. To przede wszystkim banki Pekao S.A. i PKO BP. 190 mln zł nie będzie wystarczającą kwotą do pokrycia wszystkich długów zakładu, których suma sięga ok. 2 mld zł.