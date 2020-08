Import regeneruje się szybciej

Ruch lawet z używanymi samochodami z zagranicy wraca do normy. W lipcu 2020 r. sprowadziliśmy tylko o 7 proc. aut mniej niż rok temu. Rośnie także ruch w komisach.

W lipcu zarejestrowano w Polsce ponad 88,3 tys. używanych samochodów. To o 7,2 proc. mniej niż rok temu, ale o 21,2 proc. więcej niż w czerwcu — wynika z zestawienia Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Od początku 2020 r. sprowadziliśmy do Polski nieco ponad 465,2 tys. osobowych i dostawczych samochodów używanych. To 22,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Import starszych pojazdów regeneruje się w ogromnym tempie. Jeszcze w kwietniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 32,25 tys. takich aut, co oznaczało spadek r/r o 65,6 proc. Rynek nowych pojazdów spadł wówczas o 67 proc. Miesiąc później używki zanotowały 37-procentową stratę, a nowe auta 54-procentową. W czerwcu podobnie jak w lipcu do Polski wjechało już tylko o 7 proc. używanych aut mniej, podczas gdy rynek nowych pojazdów notował stratę na poziomie odpowiednio 20 i 13,5 proc.