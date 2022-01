Inflacja Wall Street niestraszna

Wydarzeniem dnia była dzisiaj publikacja danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Tu obyło się bez zaskoczenia. Dynamika cenowa sięgnęła najwyższych poziomów od początku lat 80. Wydaje się, że przy tak drastycznym wzroście cen, działania Fed powinny być przyspieszone, co przy mocno zlewarowanym rynku powinno prowadzić do odwrotu z akcji. Nic bardziej mylnego. Rynek kontynuuje wzrosty, które rozpoczęte zostały początkiem tego tygodnia.

Inflacja w USA, w postaci miary CPI sięgnęła poziomu 7,0% za grudzień. Jest to najwyższy poziom od początku lat 80. Te liczby robią wrażenie, w szczególności, że w przeszłości przy takich cenach obserwowaliśmy wyraźnie wyższe stopy procentowe. Teraz są one wciąż w większości gospodarek na świecie na niemal zerowych poziomach, również w USA. Oczywiście Fed jasno komunikuje, że polityka monetarna będzie się zmieniać i będzie nakierowana na walkę z inflacją. To wszystko oczywiście powinien być sygnał do możliwego odwrotu na rynku akcji. Z drugiej strony nawet przy 3-4 podwyżkach w USA, stopy procentowe pozostaną niskie. Należy jednak pamiętać, że nawet tak małe podwyżki, przy tak mocno zlewarowanym rynku mogą doprowadzić do dużych zmian w pozycjonowaniu wśród inwestorów. Nie obserwujemy jednak strachu. Inwestorzy prawdopodobnie przeszli do porządku dziennego z nowymi perspektywami ze strony Fed. Indeksy odbijają od początku tego tygodnia i znajdują się już naprawdę niedaleko od historycznych szczytów. Ciężko powiedzieć, czy jest to już sygnał do rozpoczęcia kolejnej dużej fali wzrostowej, ale warto zauważyć, że dawno nie obserwowaliśmy tak dynamicznego odbicia po sporej wyprzedaży.