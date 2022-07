Inkluzywność i równość to szansa na rozwój

Jak wynika z badań Deloitte, aż 67 proc. osób kandydujących bierze pod uwagę podejście firmy do kwestii różnorodnościowych przy rozważaniu oferty zatrudnienia. Zatem stworzenie w organizacji kultury włączającej, która sprawi, że osoby zatrudnione będą aktywnie uczestniczyć w jej działaniach, w pełni wykorzystując swoje możliwości, realnie przekłada się na rozwój firm, a tym samym na sukcesy biznesowe.

W Grupie Żabka szanujemy indywidualność i wyjątkowość każdej osoby, a w różnorodności widzimy szansę na rozwój i umacnianie naszych przewag konkurencyjnych. Dla nas to po prostu fakt, a zapewnienie równościowego podejścia to świadoma decyzja. Dbamy o to, by wszyscy pracownicy czy pracownice mieli poczucie przynależności, byli doceniani, szanowani i mogli w pełni realizować swoje potencjały. Chcąc pracować z najlepszymi, nie możemy pozwolić sobie na rezygnację z zatrudnienia utalentowanej osoby tylko dlatego, że nie wpisuje się ona w jakiś schemat czy się wyróżnia. Naszym celem jest budowanie takiej organizacji, w której każda zatrudniona osoba będzie mogła „przynieść całą siebie” do pracy – niezależnie od tego, kim jest.

W 2021 r. wdrożyliśmy politykę równości jako zobowiązanie do wdrażania kultury równych szans, która zakłada m.in. niwelowanie luki płacowej skorelowanej z płcią. Dbamy o to, aby wszystkie zatrudnione osoby – bez względu na płeć czy narodowość – były oceniane na podstawie kompetencji i efektów swoich działań, sprawiedliwie, zgodnie ze stałymi kryteriami, bez uprzedzeń oraz by były równo wynagradzane za pracę o tej samej wartości.

Dzięki tym aktywnościom wspieramy realizację kolejnego celu strategicznego Grupy – podnosimy poziom zaangażowania osób zatrudnionych. W badaniu Instytutu Gallupa w 2021 r. jesteśmy wśród top 34 proc. pracodawców na świecie o najbardziej angażującej kulturze organizacyjnej.

Rozwijanie otwartego, inkluzywnego środowiska pracy czyni nas atrakcyjnym pracodawcą zdolnym pozyskać z rynku osoby o unikalnych talentach, doświadczeniach i poglądach, które pracując razem, znacząco wpływają na efektywność i produktywność Grupy Żabka. To kierunek, którym będziemy z pewnością podążać w kolejnych latach.